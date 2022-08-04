شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السعودي يقترب من الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية السعودية إلى اقتراب نجم نادي أهلي جدة السعودي من الانضمام لصفوف الهلال خلال الانتقالات الصيفية الجارية "صيف 2022".

وانتشرت حالة من الذعر بين إداري النادي الأهلي، بعدما أبدى الهلال السعودي رغبته في الحصول على علي الأسمري، ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "الرياضية" السعودية.

تحرك عاجل من إدارة أهلي جدة للاحتفاظ بجهود الأسمري

وتحركت إدارة الأهلي بشكل عاجل للاحتفاظ بجهود نجم الفريق، بعرض التجديد على اللاعب.

ويأمل النادي السعودي في النجاح بتحقيق التجديد لعقد لاعب الوسط السعودي، كما نجحت إدارة أهلي جدة في الحفاظ على العديد من لاعبي الفريق بتمديد عقودهم.

بعد عقوبة الاتحاد.. الهلال يتنافس وحيدًا على الأسمري

بعد العقوبة التي اوقعتها لجنة الاحتراف السعودية على نادي الاتحاد السعودي، بمنعه من القيد مدة.

أصبح بطل آسيا يتنافس على الأسمري منفردًا، مما يُسرع في إتمام الصفقة في حال عدم تجديد الساب السعودي لناديه الحالي.

تعرف على عقد الأسمري مع الأهلي

يرتبط صاحب الـ 25 عامًا بعقد مع النادي السعودي مستمر حتى نهاية الموسم القادم " صيف 2023".

أرقام الأسمري مع أهلي جدة 2021/2022

شارك اللاعب في بطولة دوري المحترفين السعودي للموسم المنقضي 2021/2022 في 14 مباراة فقط لا غير، ولم ينجح اللاعب في تسجيل أو المساهمة بأية أهداف مع الفريق في الموسم الماضي.

الأهلي السعودي يهبط من دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه

هبط أهلي جدة من دوري المحترفين السعودي في الموسم الماضي بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في البطولة السعودية، حيث جاء النادي السعودي في المركز الـ 14 برصيد 32 نقطة فقط لا غير.