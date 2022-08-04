عمر السومة يقترب من الانضمام إلى نادٍ سعودي

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محمد الفلاح - يعيش النجم السوري عمر السومة أيامه الأخيرة مع نادي أهلي جدة السعودي، بعدما أشار اللاعب إلى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي الميركاتو الصيفي الجاري " صيف 2022"، كما كشفت العديد من التقارير الصحفية من قبل.

وجاء ذلك بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها أهلي جدة، والمفاجآة التي هزت الموسم "بالهبوط من دوري المحترفين السعودي"، بعد أن احتل المركز الـ 15 من جدول ترتيب الدوري السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

عمر السومة يقترب من صفوف الوحدة السعودي

كشفت العديد من التقارير الصحفية إلى إمكانية انضمام الدولي السوري إلى صفوف الوحدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتواجد النادي السعودي ضمن أبرز الخيارات المطروحة للسومة، والخيارات المنافسة بقوة لضم المهاجم السوري.

تعرف على انجازات السومة مع الأهلي

وانضم عمر السومة إلى الأهلي السعودي في 2014 قادمًا من القادسية الكويتي، محققًا انجازًا تاريخيًا عقب سنوات قليلة خاضها بقميص الأهلي.

حقق الدولي السوري العديد من الإنجازات مع أهلي جدة، حيث يُعد اللاعب الهداف التاريخي للفريق الأول في جميع البطولات المحلية والقارية خلال 8 سنوات خاضها مع النادي السعودي.

وسجل السومة مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الأول 22 هدفًا، وفي موسمه الثاني 2015/2016 حصد النجم السوري للمرة الثانية على التوالي لقب هداف الدوري برصيد 27 هدفًا، وحقق الثالثة على التوالي بعد أن احتل هداف الدوري السعودي برصيد 24 هدفًا.