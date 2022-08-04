شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يقدم أدلة للبراءة في قضية حمد الله والنصر يرد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عدة مفاجآة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى تقدم نادي الاتحاد السعودي أدلة تُفيد براءة العميد ونجمه المغربي عبد الرازق حمد الله في قضية "التسجيلات الصوتية".

بـ "7" أدلة.. النصر يفتح النار على الاتحاد وحمد الله

وانفجر النصر بـ رد ناري على العميد، بعد الأدلة التي قدّمها نادي الاتحاد، في مجموعة من النقاط جاءت على النحو التالي:-

- مسؤولو نادي الاتحاد، كانوا حريصين في "التسجيلات الصوتية"، على عدم تسريب حديثهم إلى وسائل الإعلام.

- أعضاء شرف النصر في عهد الإدارة السابقة، من الممكن أن يكونوا قد عروضوا حمد الله على الاتحاد، في صفقة تبادلية

إلا وأن هذا الأمر توقف نهائيًا، في عهد مجلس مسلي آل معمر.

إلا وأن مسؤولوا الاتحاد قاموا بالتفاوض مع القناص المغربي، بشكل سري.

- ابلغ النصر من خلال متحدثه الرسمي للاتحاد على أن أي تفاوض مع حمد الله، سيكون مخالف للوائح والقوانين.

-وكيف عرض النصر حمدالله على الاتحاد في عهد مجلس مسلي آل معمر، واللاعب تم تسجيله في قائمة الفريق الآسيوية.

-وأخيرًا يستمر النصر في تقديم ما يثبت أن حمد الله ارتكب بعض التصرفات الغير مبررة، في أعقاب مفاوضاته السرية مع الاتحاد.

لجنة الاحتراف السعودية تقرر إيقاف حمد الله "4" أشهر

أعلنت لجنة الاحتراف السعودية العديد من القرارات صارمة بعد قضية النصر ضد حمد الله والإتحاد.

وذلك بسبب تسريبات التسجيلات الصوتية بين الدولي المغربي والاتحاد لتحريضه على الرحيل عن العالمي.

وودع صاحب الـ 31 عامًا صفوف النصر خلال الموسم الماضي، بعد ما تم فسخ التعاقد بين الطرفين بسبب الأزمة التي نشت بينهم.

وتعاقد المهاجم المغربي مع الاتحاد في شهر 12 الماضي لمدة موسم ونصف مقابل 10 ملابين ريال، حيث ينتهي تعاقده مع النادي السعودي في صيف 2023 القادم.

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منذ انضمام القناص المغربي إلى العميد، شارك بقميص النادي السعودي في 12 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في ضرب شباك الخصم بـ 13 كما وساهم في هدف آخر.