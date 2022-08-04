شاهد.. “طبيب” يكشف عن علامات وأعراض الإصابة بمرض القلب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشف طبيب عن الأعراض المبكرة لمرض القلب. وقال خلال فيديو نشره عبر حسابه أن الأعراض المبكرة لمرض القلب هي: ألم في منطقة الصدر والذراع والكتف الأيسر مصحوبا بآلام في الرقبة والظهر. وتابع، تشمل الأعراض أيضا كثرة التعرق والإعياء والإرهاق الشديد من أقل مجهود وضيق في التنفس وتورم وانتفاخ القدمين والساقين بدون سبب معلوم وأضاف، من ضمن الأعراض قرحة وحرقان المعدة المزمن بدون سبب واضح، والإغماء وكثرة الدوار. أخبار قد تهمك

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