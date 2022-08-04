مصرع عضوة الكونغرس الأمريكي جاكي والورسكي بحادث ..

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

لقيت عضوة الكونغرس الأمريكي “جاكي والورسكي”، مصرعها، مساء أمس الأربعاء، إثر حادث سير في ولاية إنديانا.

وأعلنت الشرطة أن عضوة الكونغرس واثنين من مساعديها لقوا حتفهم عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بسيارة انحرفت عن مسارها.

وكانت النائبة الجمهورية والورسكي -58 عاما- عضوة في مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الثانية في ولاية إنديانا.