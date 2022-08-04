الإطاحة بمقيم تسبب في وفاة مكفوله السبعيني بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ألقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، القبض على مقيم باكستاني تسبب بوفاة مكفوله السبعيني بحلقة الخضار في حي الكعكية بمكة، بحسب الوطن. ومن المنتظر أن يصدر بيان تفصيلي من الجهات المختصة تكشف خلاله تفاصيل الحادث والقبض على الجاني.

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