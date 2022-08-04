اتحاد السباحة يبدأ بحزمة من البرامج التدريبية الرائدة

محمد بن مسعود - الدمام - صرّح أحمد محمد عبدالغفار أمين سر الاتحاد البحريني للسباحة مدير مبادرة اللجنة الأولمبية البحرينية بشأن تعليم وتدريب ما يقارب 10 آلاف طفل وشاب من كلا الجنسين خلال عام، بشأن بدأ تنظيم حزمة متكاملة من البرامج التدريبية الرائدة التي صممت لتتناسب مع جميع شرائح المجتمع من عمر 4 سنوات فما فوق للجنسين.

وأشار أحمد عبدالغفار إلى أن البرامج المتعددة وضعت لتلبي احتياجات شرائح المجتمع البحريني كافة من مواطنين ومقيمين، من حيث الوقت والكيفية علاوة عن الفئات العمرية، متابعًا «من أجل نشر السباحة كثقافة في البلاد، سعينا إلى أن نجعل برامجنا التدريبية تتوافق مع متطلبات الجميع، وإمكاناتهم وظروفهم».

وتابع عبدالغفار بأن البرامج تنقسم إلى خمسة أقسام رئيسة، يأتي على رأسها برنامج تدريب السباحة للصغار الذي يشمل كلا من الفتيان والفتيات، من عمر 4 أعوام ولغاية 11 عامًا بالنسبة للفتيان وللفتيات لغاية 9 أعوام، إذ يهدف هذا البرنامج إلى تعليم الصغار أساسيات السباحة إلى جانب الأمور التي تتعلق بالسلامة والصحة.

في حين يمثل برنامح اكتشاف الموهوبين أحد أهم البرامج الرائدة التي يقدمها الاتحاد، إذ يسمح للفتيان والفتيات من عمر 7 أعوام لغاية 15 عامًا للمشاركة فيه، ممن يجيدون السباحة ويسعون إلى الحصول على فرصة للتدريب تحت قيادة مدربين محترفين، سعيًا إلى صقل مواهبهم من ثم الالتحاق بالمنتخبات الوطنية.

واختتم عبدالغفار بأن الاتحاد البحريني للسباحة يقدم برنامجا مخصصا للبالغين، يختص بتقوية اللياقة البدنية والتدريب للرجال والسيدات من عمر 16 سنة فما فوق، إذ يقام هذا البرنامج في فترات متعددة تحت إشراف مجموعة من المدربين المتخصصين، ومنها برنامج لياقة وتدريب للرجال والسيدات وأيضًا برنامج اللياقة والتدريب للرجال فقط وبرنامج لياقة التدريب للنساء فقط.

ودعا أحمد محمد عبدالغفار أمين سر الاتحاد البحريني للسباحة مدير مبادرة اللجنة الأولمبية البحرينية بشأن تعليم وتدريب ما يقارب 10 آلاف طفل وشاب من كلا الجنسين خلال عام عشاق رياضة السباحة كافة إلى اختيار البرامج الذي يتناسبهم معهم من بين البرامج العديدة التي ينظمها الاتحاد عبر التسجيل عن طريق برنامج تمرن أو الاتصال بالأرقام التالية الخاصة بالاتحاد وهي 39268375 و17680867، مؤكدًا أن أبواب الإدارة دائمًا ما كانت وستكون مفتوحة أمام المقترحات والآراء البناءة التي تهدف إلى تطوير برامج الاتحاد.