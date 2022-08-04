الصددي يُنهي مشاركته في «رالي باجا رومانيا» رابعًا

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى نجم سباقات الرالي البحريني حسن الصددي مشاركته في «رالي باجا رومانيا 555» في المركز الرابع، وسبق للبطل حسن الصددي أن أحرز المركز الثالث في أولى جولات هذا الرالي الدولي التي تصل مسافته الإجمالية إلى أكثر من 500 كيلومتر، واستحق الصددي المركز الثالث في الجولة الأولى بعدما أنهى السباق إلى جانب مساعده الملاح «ستيفانو تايروني» بنجاح وتفوق تامين في زمن بلغ 6.52.31 ساعة، وتابع مشاركته في الرالي لينهي عودته إلى المضمار الرملي في المركز الرابع بحسب ما أعلنت عنه اللجنة المنظمة في وقت متأخر من عصر أمس.

وأكد المتسابق حسن الصددي على رضاه التام لما حققه من نتيجة متميزة ومشرّفة للرياضة البحرينية، وكما أعرب عن سعادته للعودة من جديد إلى المشاركة في الراليات العالمية بكل اقتدار ومنافسة أبطال عالميين لديه الكثير من الإمكانية الفنية والإدارية، وأشار الصددي إلى أن قرار مشاركته في «رالي باجا رومانيا 555» على هذا النوع من السيارات الحديثة والمتطورة وهذا النوع من السباقات الشاقة والتي تحتاج إلى تحمل كبير جاء بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات.