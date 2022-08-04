5 مدربين بحرينيين ينالون شهادة «الماستر» الدولية في رياضة التيكواندو

محمد بن مسعود - الدمام - في تأكيد على مكانة رياضة التيكواندو البحرينية والمستويات المتطورة التي تعيشها هذه الرياضة في ظل رعاية دعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، واهتمام ومتابعة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، اجتاز 5 مدربين بحرينيين دورة أساتذة التيكواندو الدولية «الماستر الدولية»، التي نظمها الاتحاد العالمي للتايكوندو «الكوكيوان» بالتعاون مع الاتحاد الأردني في العاصمة الأردنية عمان، ليحصل المدربين الخمسة على هذه الشهادة الدولية.
وحاز المدربين وهم: عبدالحميد إبراهيم ومنار الريس وفجر البنعلي ومحمد بن جمال ويونس المبارك، على شهادة الماستر الدولية في رياضة التيكواندو بعد أن اجتاز الجميع الاختبارات النظرية والعملية بشكل مميز، مما يعكس بشكل واضح القدرات الفنية الكبيرة التي تمتلكها المملكة في رياضة التيكواندو، حيث سيكون لهذه الرياضة مستقبل واعد ومتطور في ظل الشهادات العليا التي تمتلكها الكوادر الفنية البحرينية.
وقد شهدت الدورة مشاركة أكثر من 173 من الاساتذة من 12 دولة، حيث اشتملت الدورة على محاور نظرية وعملية عديدة منها تاريخ رياضة التايكوندو منذ تأسيسها وحتى الآن، وقوانين ولوائح امتحانات الأحزمة الملونة والأحزمة السوداء بمختلف درجاتها، وأساسيات الحركات ومخرجاتها، وشرح قوانين القتال والتغيرات التي أحدثت عليها بعد أولمبياد طوكيو.
وقدّم المدربون البحرينيون الخمسة مستويات بارزة في الجوانب العملية التي أبهرت المشاركين، لينالوا شهادة الماستر الدولية بكل جدارة واستحقاق، ويضيفوا إنجازًا مشرفًا مملكة البحرين في تخريج الكوادر الفنية المتميزة، التي تسهم في مواصلة ارتقاء رياضة التايكوندو البحرينية.
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