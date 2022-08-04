رونالدو ينتظر بداية غير معتادة للموسم

محمد بن مسعود - الدمام - يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يحظى بأفضل انطلاقة للموسم رفقة مانشستر يونايتد، في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبله مع الفريق.

وغاب رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، عن جولة مانشستر يونايتد الإعدادية للموسم في بانكوك وأستراليا لأسباب أسرية، وشارك لمدة 45 دقيقة فقط في التعادل الودي أمام رايو فاليكانو يوم الأحد الماضي.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن هذا ليس كافيا للمدرب إيريك تين هاج، لإشراك رونالدو في المباراة الأولى بالدوري الإنجليزي أمام برايتون يوم الأحد المقبل.

ويرغب تين هاج في التمسك بجادون سانشو وأنتوني مارسيال إضافة إلى ماركوس راشفورد، الذين أبلوا البلاء الحسن في الفترة الإعدادية، وهذا يعني أن رونالدو سيتواجد على مقاعد البدلاء.

ويرغب رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد، إلا أن الشياطين الحمر يرفضون رحيله أو حتى تحديد ثمن لبيعه.