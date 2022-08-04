أميرِ منطقة عسير يعزِّي أسرةَ آل راسي

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المناطق_واس قَدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقةِ عسير- مساء اليوم- التعازيَ والمواساةَ لأسرة آل راسي في وفاة مفلح بن حسين آل راسي وعبدالله بن ناصر آل راسي،وذلك بمنزل الأسرة في محافظة خميس مشيط.

ودعا سموُّه، اللهَ تعالى أن يَتَغَمَّدَ الراحلَيْن- اللذَين انتقلا إلى رحمة الله غرقاً خلال عبورهما أحد الأودية في محافظة طريب- بواسع رحمته ومغفرته،وأن يسكنَهما فسيحَ جنَّاته،وأن يلهمَ أهلَهما وذويهما الصبرَ والسلوانَ.

وأعربَ ذوو الفقيدَين عن شكرهما لسموِّ أميرِ منطقةِ عسير على تعازيه ومواساته لهم في الفقيدَين،التي كان لها بالغُ الأَثَرِ في تخفيفِ مصابِهم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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