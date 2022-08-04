نظرًا للإقبال الكبير.. أمير القصيم يوجه بتمديد مهرجان العنب لمدة 10 أيام (صور وفيديو)

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وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بتمديد مهرجان العنب بالقصيم لمدة 10 أيام، والمقام بمركز الصليبية التابع لمحافظة عيون الجواء؛ نظرًا للإقبال الكبير ووفرة منتجات العنب بأنواعها.

وأشار الأمير فيصل إلى ما تشهده المنطقة من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لافتًا إلى أن ما تمتاز به القصيم من منتجات زراعية ذات جودة عالية، يؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تنمية وخدمة جميع الجوانب الاقتصادية التي تدعم أبناء الوطن من المزارعين والمنتجين.

وأوضح أن تمديد مدة المهرجان سيسهم بتمكين أبناء الوطن في الحصول على فرص العمل وإيجاد النوافذ التسويقية في مثل هذه المهرجانات الزراعية، مبينًا أن المهرجانات الزراعية تعد هدفاً استراتيجياً يساعد في تسويق المنتجات الزراعية ومختلف الجوانب المرتبطة بتطوير الصناعات التحويلية لها.





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Source akhbaar24

