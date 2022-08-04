لأول مرة .. شؤون الجامعات يعلن قرارات جديدة من بينها السماح للطالب الحصول على أكثر من شهادة بكالوريوس

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أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة رئيس المجلس وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات.

الهدف من اللائحتين الجديدتين

ويهدف المجلس إلى تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعات ومراحل الدراسات العليا، ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية، ومواكبة التطورات فيهم.

كما يهدف للإسهام في تحقيق التمايز والتنافس بين الجامعات، إلى جانب تحسين جودة مخرجات التعليم، ويتواءم مع متطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل المستقبلي.

تمنح صلاحيات واسعة للجامعات

وتمنح اللائحتان صلاحيات واسعة للجامعات أكاديميا وفق إطار عمل مؤسسي مرن وحوكمة كأفضل الممارسات في الجامعات العالمية، بما يحقق التناغم والتكامل في الأدوار المتدرجة في الاختصاصات والمسؤوليات.

كما تعزز تلك الصلاحيات كفاءة الجامعات في الأداء والإنجاز وتضمن استدامة فاعليتها، إذ شارك في إعداد اللائحتين عدد من الجامعات والمختصين، إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية.

وتسهم لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية في إيجاد نظام دراسي مرن يتيح للجامعات اختيار النظام الدراسي المناسب، وصلاحية تغيير المدة الزمنية للفصل الدراسي أو المستوى أو السنة الدراسية بعد موافقة المجلس.

الحصول على أكثر من شهادة بكالوريوس

كما توفر الفرصة للطالب الحصول على أكثر من شهادة بكالوريوس، وتقديم نظام تقديرات مختلفاً ومتوافقاً مع الجامعات العالمية الرائدة، ودعم استقطاب الجامعات للطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين.

وتتيح إقرار برامج مشتركة بين الجامعات ومؤسسات التعليم الخارجية، واعتماد أنماط تعليم مختلفة، وتسريع الرحلة التعليمية للطالب، وإمكانية احتساب المقررات المعادلة ضمن المعدل التراكمي، ومنح من لم يكمل متطلبات البكالوريوس درجة الدبلوم.

استحداث برامج مشتركة بين الجامعات

وتمكن اللائحة المنظمة للدراسات العليا من استحداث برامج مشتركة بين الجامعات داخل المملكة أو خارجها، وتمكّن الطالب المسجل في الدراسات العليا من الحصول على درجة علمية أقل من البرنامج الأكاديمي المسجل به.

كما تمنح الطالب فرصة الالتحاق ببرنامجين للمرحلة نفسها في وقت واحد أو مرحلة سابقة، وإصدار وثيقة تخرّج معتمدة من مؤسستين تعليميتين بينهما برنامج مشترك، وإمكانية احتساب المقررات المعادلة الداخلية والخارجية ضمن المعدل التراكمي.

يُشار إلى أنه سيتم العمل بلائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، ابتداء من بداية العام الدراسي القادم 1444هـ.

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Source almnatiq

