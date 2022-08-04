عام / أمطارٌ على محافظتي سراة عبيدة والحرجة

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ظهران الجنوب 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واس

شَهِدَتْ محافظتا سراة عبيدة والحرجة بمنطقة عسير-أمس الأربعاء- هطولَ أمطارٍ خفيفةٍ إلى متوسطةٍ سالت على إثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

01:01ت م

0004 ظهران الجنوب 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسشَهِدَتْ محافظتا سراة عبيدة والحرجة بمنطقة عسير-أمس الأربعاء- هطولَ أمطارٍ خفيفةٍ إلى متوسطةٍ سالت على إثرها الأودية والشعاب .جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.//انتهى//01:01ت م0004 www.spa.gov.sa/2374422 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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