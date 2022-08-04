87 ألفا خالفوا أنظمة الإقامة - #عاجل

ضبطت وزارة الداخلية في يوليو الماضي 87860 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، و147 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، وأحبطت محاولة تهريب 334 ألف قرص إمفيتامين، و527 كيلوجراما من الحشيش، و13 طنا من مادة القات، ونفذت 11.6 مليون عملية إلكترونية على منصة أبشر.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تنفيذ 11600 مليون عملية إلكترونية على منصة «أبشر» في النصف الأول من عام 2022.

مخالفون وضبطيات في يوليو

13511 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

2 يوليو

32 مخالفًا لنظام البيئة

3 يوليو

13397 مخالفًا لأنظمة الإقامة

9 يوليو

41 مخالفًا لنظام البيئة

10 يوليو

إحباط محاولات تهريب 230 كيلوجرامًا من الحشيش

13 يوليو

10401 مخالفا لأنظمة الإقامة

16 يوليو

297 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مقيمَيْن بمحافظة جدة مخبأة داخل إطارات شاحنة.

20 يوليو

10937 مخالفًا لأنظمة الإقامة

23 يوليو

32 مخالفًا لنظام البيئة

24 يوليو

12632 مخالفًا لأنظمة الإقامة

30 يوليو

42 شخصًا خالفوا نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة