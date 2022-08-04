87 ألفا خالفوا أنظمة الإقامة - #عاجل

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تنفيذ 11600 مليون عملية إلكترونية على منصة «أبشر» في النصف الأول من عام 2022.
مخالفون وضبطيات في يوليو
13511 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
2 يوليو
32 مخالفًا لنظام البيئة
3 يوليو
13397 مخالفًا لأنظمة الإقامة
9 يوليو
41 مخالفًا لنظام البيئة
10 يوليو
إحباط محاولات تهريب 230 كيلوجرامًا من الحشيش
13 يوليو
10401 مخالفا لأنظمة الإقامة
16 يوليو
297 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مقيمَيْن بمحافظة جدة مخبأة داخل إطارات شاحنة.
20 يوليو
10937 مخالفًا لأنظمة الإقامة
23 يوليو
32 مخالفًا لنظام البيئة
24 يوليو
12632 مخالفًا لأنظمة الإقامة
30 يوليو
42 شخصًا خالفوا نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
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