شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. إعلان قائمة مواجهة الجونة بالدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 3 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان قائمة الفريق لمواجهة الجونة بالدوري.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



- أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة بالدوري



أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب خالد بشارة في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية - محمد نديم.

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خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبدالمجيد – محمد طارق - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

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خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سيف الجزيري – سيد عبدالله نيمار.

- أخبار الزمالك اليوم.. تدريبات إضافية لثلاثي الفريق قبل مواجهة الجونة

أدى الثلاثي محمود حمدي الونش وسيد عبدالله نيمار ويوسف إبراهيم أوباما لاعبو الزمالك تدريبات إضافية عقب مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الجونة المقبل في الدوري.

وخاض اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل رحلة السفر إلى الجونة، لمواجهة الفريق الساحلى يوم الجمعة المقبل.



- أخبار الزمالك اليوم.. أحمد مرتضى يغادر القاهرة لإجراء جراحة بعد إصابته بجلطة



يغادر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، القاهرة لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بجلطة في القدم.

ومن المقرر أن يخضع منصور لبعض الفحوصات الطبية قبل أن يخضع لجراحة عاجلة بعد تعرضه لجلطة، على أن يعود بعدها إلى القاهرة.