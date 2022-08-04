شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي امام فاركو بالتعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين في المواجهة التي أقيمت اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر أغسطس الجارى على ستاد الأهلي وي السلام في الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري.

أحداث مباراة الأهلي وفاركو

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف، وضغط لاعبوا النادي الأهلي كثيرًا في شوط المباراة الأول من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني دفع كل من المدربين أكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول والحصول على الثلاثة نقاط ولكن دون جديد لتنتهي المباراة كما بدأت بالتعادل السلبي دون أهداف.

تشكيلة الأهلي

ودخل الاهلي المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: رامي ربيعة - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: لويس ميكيسوني - زياد طارق - حسام حسن.

دكة البدلاء: علي لطفي - محمود متولي - وليد سليمان - محمود وحيد - محمد محمود - بيرسي تاو - محمد عبد المنعم - محمد فخري - محمد أشرف.