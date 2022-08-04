شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. مواصلة ضياع النقاط بالدوري ولاعب الفريق يطلب العودة من الإعارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الأربعاء، 3/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها التعادل ضد فاركو بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:

- أخبار الأهلي اليوم.. الفريق يواصل فقد النقاط بالدوري



واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نتائجه السلبية بالتعادل مع فاركو سلبيا دون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث بالترتيب بينما رفع فاركو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، وأصبح الأحمر بعيد بنسبة كبيرة عن صراع اللقب.



- أخبار الأهلي اليوم.. النادي يحدد 3 ملايين دولار لرحيل تاو



رحب النادي الأهلي برحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ولكن بشروطه المادية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووضع النادي الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار، من أجل رحيل اللاعب، بالموسم الجديد، خاصةً أنه تم التعاقد معه مقابل مليون و800 ألف يورو.

- أخبار الأهلي اليوم.. شادي رضوان يطلب العودة إلى التتش



طالب هشام رضوان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى البنك الأهلي، العودة إلى صفوف فريقه، خاصةً أنه لا يرغب في الاستمرار مع ناديه.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة رضوان بنهاية الموسم الجاري، واللاعب مُستاء من وضعيته بسبب عدم مشاركته على مدار موسمين بصفة أساسية.

وتحدث رضوان تحدث مع مسؤولي النادي الأهلي، وأكد على أنه لا يرغب في تجديد إعارته مع البنك الأهلي، ويطلب العودة أو إعارته إلى أي فريق آخر.