شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفاركو اليوم الأربعاء 3 أغسطس على ملعب الأهلي وي السلام.

ترتيب الدوري المصري

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة رقم 56 في المركز الثالث، وعلى الجانب الآخر فإن فاركو يحتل المركز الثامن برصيد 36 نقطة، وجاء الترتيب الكامل على النحو التالي:

1- الزمالك - المركز الأول - 66 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 59 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 56 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 45 نقطة.

5- طلائع الجيش - المركز الخامس - 44 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس – 40 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 38 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 36 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 33 نقطة.

10- الاتحاد السكندري - المركز العاشر - 33 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر - 32نقطة.

12- الإسماعيلي - المركز الثاني عشر - 32 نقطة.

13- إنبي - المركز الثالث عشر - 31 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 30 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 27 نقطة.

16- إيسترن كومباني- المركز السادس عشر - 27 نقطة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - 25 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا امام فاركو بدون أهداف في المواجهة التي أقيمت على ستاد الأهلي وي السلام.