شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة مصر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر لكرة القدم والجزائر بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار الدور نصف النهائي من فعاليات بطولة كأس العرب تحت 20 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس الجارى على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

أحداث مباراة مصر والجزائر

وكانت نتيجة الشوط الأول قد انتهت على واقع تقدم مصر بهدفين دون رد، وفي الدقيقة العاشرة سجل صلاح الدين باشا الهدف الأول لصالح منتخب مصر، وبعدها وفي الدقيقة الأربعين من المباراة سجل عبدالرحمن رشدان الهدف الثاني لصالح منتخب مصر لينتهى شوط المباراة الأول بتقدم مصر بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب الجزائر بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف تقليص الفارق والنتيجة، وفي الدقيقة التاسعة والستين سجل لحلو أخريب الهدف الأول لصالح الجزائر والعودة إلى المباراة وفي الدقيقة التاسعة والسبعين سجل مهاجم مصر الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف

تشكيل منتخب مصر

وكان منتخب مصر قد دخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد

خط الدفاع: طارق علاء، إياد العسقلاني، عبد الرحمن رشدان وأحمد نادر حواش

خط الوسط: صلاح الدين رضا، ماجد هاني، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم ورأفت خليل

خط الهجوم: خالد محمد