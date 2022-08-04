شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الشباب والخيسيراس الودية القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الشباب والخيسيراس، في المباراة الودية المقرر أن تقام مساء الغد الجمعة ضمن بلوغ الفريقين الاستعدادات اللازمة للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

تعرف على موعد مباراة الشباب والخيسيراس الودية القادمة

يقع الشباب السعودي في مواجهة ودية أمام الخيسيراس الإسباني بالدرجة الثالثة" مساء الغد الجمعة الموافق 5 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة الخيسيراس الودية القادمة

من المتوقع أن يدخل الشباب بالتشكيل التالي أمام النادي الإسباني:-

في حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الوسط: متعب الحربي، ألفريد ندياي، نادر الشراري، خالد الغامدي.

خط الدفاع:كريتشوفياك، إيفر بالغيا، نواف العابد.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا، كارلوس جونيور، هتان باهبري.

تقارير.. الشباب يقترب من الاستغناء عن لاعب وسط الفريق

كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية عن مفاجآة من العيار الثقيل بعد ما أكدت إلى اقتراب عودة نجم نادي الشباب إلى الدوري الإسباني.

وجاء ذلك بعد ما أبدى نادي قادش الإسباني اهتمامه الشديد من أجل الحصول على خدمات ألفريد ندياي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب المعلومات التي وردت من صحيفة eldesmarque الإسبانية سابقًا، فإن الدولي السنغالي دخل في مفاوضات مع نادي قادش تمهيدًا لاقتناص خدماته خلال الفترة المقبلة.

كما وأشارت تلك التقارير إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق مناسب بين الطرفين، لإتمام التعاقد هلال الأيام القليلة المقبلة.

لاعب فياريال السابق الذي خطف أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه في الفترة الأخيرة، خاصة المستوى الأخير الذي ظهر به مع الشباب.

بالإضافة إلى تمكنه في اللعب باكثر من مركز، « وسط، دفاع».

إليكم أرقام ندياي مع الشباب منذ انضمامه إليه

منذ انضمام صاحب الـ 32 عامًا إلى النادي السعودي في عام 2019 قادمًا من صفوف فياريال الإسباني،شارك اللاعب مع النادي السعودي في 61 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في تسجيل هدف وحيد بقميص الشباب.