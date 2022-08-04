شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للنصر.. حمد الله قد يشارك في مباريات الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية عن ضربة موجعة للنصر، بعد ما أكدت على احتمالية مشاركة النجم المغربي عبد الرازق حمد الله مع الاتحاد في المباريات بشكل طبيعي، بالرغم من قرار ايقافه الذي صُدر سابقًا.

تحرك عاجل من الاتحاد في قضية حمد الله

فجرت صحيفة "الجزيرة" عن مفاجأة تاريخية، بعدما أشارت إلى تقديم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، "تدابير وقتية"، إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال الساعات القليلة القادمة.

وجاء ذلك من أجل رفع عقوبة إيقاف حمد الله بشكل مؤقت، حتى إصدار الحكم النهائي في الاستئناف.

حمد الله قد يشارك في مباريات الاتحاد بشكل طبيعي

ويأخد قرار "التحكيم" في الاستئناف وقتًا طويلًا حتى إصدار الحكم النهائي، مما يُقؤب الدولي المغربي من المشاركة في الموسم القادم بشكل كامل.

بالإضافة إلى عقد اللاعب الذي ينتهي في الصيف القادم، مما قد لا يقع الدولي المغربي في فجوة الإيقاف نهائيًا في حين رحيله عن صفوف العميد بانتهاء عقده.

لجنة الاحتراف السعودية تقرر إيقاف حمد الله "4" أشهر

أصدرت لجنة الاحتراف السعودية قرارات صارمة بعد قضية النصر ضد حمد الله والإتحاد، بشأن تسريبات صوتية الدولي المغربي مع الاتحاد لتحريضه على الرحيل عن العالمي.

قرارات لجنة الاحتراف السعودية في قضية حمد الله مع النصر

ايقاف عبدالرزاق حمد الله 4 أشهر فقط لا غير، مع غرامة 300 ألف ريال.

إيقاف المدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي 6 أشهر، بالإضافة إلى قدرها 300 ألف ريال.

إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر.

حرمان الاتحاد من التعاقدات، حتى فترة مع غرامة 500 ألف ريال.

تفاصيل تعاقد حمد الله مع الاتحاد

وودع صاحب الـ 31 عامًا صفوف النصر خلال الموسم الماضي، بعد ما تم فسخ التعاقد بين الطرفين بسبب الأزمة التي نشت بينهم.

وتعاقد المهاجم المغربي مع الاتحاد في شهر 12 الماضي لمدة موسم ونصف مقابل 10 ملابين ريال، حيث ينتهي تعاقده مع النادي السعودي في صيف 2023 القادم.

تعرف على أرقام حمد الله مع الإتحاد 2021/2022

منذ انضمام حمد الله إلى الاتحاد شارك بقميص العميد في 12 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في هز شباك الخصم بـ 13 هدف بالإضافة إلى المساهمة في هدف آخر.