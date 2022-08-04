ولادة ناجحة لامرأة فاجأها المخاض على متن طائرة كويتية

محمد بن مسعود - الدمام - فاجأ المخاض امرأة فلبينية في رحلة طائرة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الفلبين.

ونجح طاقم الطائرة في التعامل مع الحالة الطارئة، وسارع في مساعدتها وتوفير المتطلبات اللازمة حتى وضعت الأم طفلها بسلام، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.

وأثنى الركاب على سرعة طاقم الرحلة في التعامل مع الحالة الطارئة بكل احترافية ومهنية، ما توّج عملية الولادة بنجاح.