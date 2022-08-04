وفاة الملحّن وقائد الأوركسترا اللبناني إحسان المنذر

محمد بن مسعود - الدمام - غيّب الموت الملحن والموزع الموسيقي وقائد الأوركسترا اللبناني الشهير إحسان المنذر عن عمر يناهز الـ75 عامًا، بعد مسيرة حافلة رافق فيها نجومًا في بدايتهم وأسهم في نجاحهم، أبرزهم ماجدة الرومي وراغب علامة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن المنذر المولود عام 1947 توفي «بعد صراع مع المرض» من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية. وشيّع الراحل في بيروت بعد ظهر أمس الأربعاء.

ومن أبرز الأغنيات التي لحّنها المنذر لعلامة على مدى نحو 15 سنة «لو شباكك ع شباكي» و«دي ليلة ورد» و«بكرا بيبرم دولابك» و«الكتب العتيقة» و«رح طير حمام».

كذلك وضع المنذر ألحان بعض أبرز أغنيات النجمة ماجدة الرومي، ومنها «يا نبع المحبة» و«ما حدا بيعبّي مطرحك بقلبي» و«وداع» و«كلمات»، وحتى أغنيات للأطفال على غرار «طيري يا عصفورة»، لقيت نجاحًا واسعًا.

وتعاون المنذر أيضًا مع عدد آخر من المغنين، أبرزهم جوليا بطرس ونجوى كرم وسميرة سعيد.

وألف المنذر مقدّمات موسيقية والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية، وكان يرى أن التوزيع الموسيقي الذي عمل فيه أيضًا لا يقل أهمية عن التلحين.