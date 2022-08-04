سابقة علمية.. إنتاج أجنة دون الحاجة لنطاف أو بويضات أو رحم

محمد بن مسعود - الدمام - فيما يمكن اعتباره ثورة في عالم زراعة الأعضاء، تمكن الباحثون من إنتاج أجنة فئران اصطناعية من الخلايا الجذعية، ما أدى إلى إزالة الحاجة إلى الحيوانات المنوية والبويضات وحتى الرحم.

وتمكن الباحثون في معهد «وايزمان» للعلوم، من التوصل للنتائج بالاعتماد على أمرين؛ الأول يكمن بإعادة برمجة الخلايا الجذعية ما يسهل عملية تمييزها عن غيرها من الخلايا، والثاني ركز على تطوير جهاز يمكن الأجنة من النمو خارج الرحم. ومن خلال الجمع بين التقنيتين، تمكن الفريق من تطوير بعض أجنة الفئران الاصطناعية في خطوة تُعد الأكثر تقدمًا حتى الآن. الخلايا الجذعية التي تم تمييزها عن غيرها كانت محفوظة لعدة سنوات قبل ذلك، وتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات من شأنها أن تلعب أدوارًا رئيسة في تطور الجنين.

احتوت إحدى المجموعات على خلايا يمكن أن تتطور إلى أعضاء جنينية، وعولج الاثنان الآخران بجينات لأنسجة خارج الجنين، بحيث كانت المشيمة لمجموعة، والكيس المحي للمجموعة الأخرى.