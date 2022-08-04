أغلى الأفلام الأمريكية في ورطة كبيرة

محمد بن مسعود - الدمام - قررت شركة أمريكية سحب فيلم مع أنه كلّف عشرات الملايين من الدولارات، وعُدّ من بين الأفلام الأكثر كلفة في تاريخ السينما الأمريكية، بعدما نال نتائج سلبية في الاختبارات الأولية.
وبحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، الأربعاء، فإن شركة وارنر برذرز قررت عدم المضي قدمًا في عرض فيلم «بات غيرل» (البنت الوطواطة)، الذي يتمحور حول بطلة خارقة.
وجاءت هذه الخطوة مع أن تكلفة الفيلم الإنتاجية تصل إلى قرابة 100 مليون دولار بحسب بعض التقديرات، ما يجعله واحدًا من أكثر الأفلام كلفة في تاريخ السينما الأمريكية.
وكان من المقرر أن يظهر الفيلم على خدمة البث (HBO Max) في خريف العام الجاري، بينما كانت تحدثت تقارير في أبريل الماضي عن أن الشركة المنتجة تريد عرضه في دور السينما. لكن لن يتم عرضه في أي من المنصتين بعد النتائج السلبية في الاختبارات الأولية، التي تتم عادة قبل عرض الفيلم على الجمهور، وتستهدف عينة من الجمهور لاستطلاع آرائهم.
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