محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، يوم الأربعاء، لتغلق عند مستويات غير مسبوقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا، في فبراير.
ونجمت الخسائر عن تقرير أمريكي جديد كشف عن زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام والبنزين، مما أثار تساؤلات حول الطلب على الطاقة.
وهوى الخام الأمريكي 4 % إلى 90.66 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ يوم 10 فبراير قبل أسبوعين من بدء روسيا حربها ضد أوكرانيا، فيما خسر خام برنت أكثر من 3٪.
وأدت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.
وكان النفط الأمريكي انخفض بنحو 27٪ منذ إغلاقه عند 123.70 دولارا للبرميل في 8 مارس.
أخبار قد تهمك
وتراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الأسبوعية قفزت بمقدار 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بتراجعها، كما زادت مخزونات البنزين بشكل طفيف
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع غير مسبوق لأسعار النفط منذ غزو أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.