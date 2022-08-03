شكرا لقرائتكم خبر رفع الحواجز حول الكعبة.. وخطة مطورة لتنظيم الصلاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع بدء موسم العمرة، رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة.

وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن هذا الإجراء جاء بموافقة كريمة، تسهيلا على المعتمرين في أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصا مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة، مبينا أن الرئاسة تعمل مع جميع القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة.

ورفع السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين، داعيا الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم.

كما وضعت الرئاسة خطة مطورة لتنظيم الصلاة في الحجر وتقبيل الحجر الأسود في أجواء روحانية وصحية آمنة.

وتعمل الرئاسة بمشاركة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين والقاصدين؛ بهدف الزيارة أو أداء مناسك العبادة، وذلك عبر خطة تنظيمية مطورة تقدم العديد من الخدمات في مختلف المجالات التي تعنى بتمكين القاصدين، وتيسير مناسكهم.