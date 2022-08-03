شكرا لقرائتكم خبر جدة تستقطب عشاق الأنشطة البحرية والتسوق والترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتتميز جدة بمكونات سياحية تجمع بين العصرية والتراث، وبين الفخامة والترفيه والسياحة الشاطئية والغوص والأنشطة البحرية ذات المواصفات العالمية، كما تعد إحدى الوجهات السياحية الجاذبة للزوار من داخل المملكة وخارجها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد محافظة جدة هذه الأيام حركة سياحية نشطة، تزامنا مع صيف السعودية «جوي وأجوائي»، الذي يستمتع خلاله الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها بشواطئ جدة الساحرة ذات المواصفات العالمية؛ وشمال المحافظة تحديدا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وما تضمه من قرى سياحية، بالإضافة إلى عدد من الخيارات المميزة والمرافق السياحية الفريدة، التي تجذب هواة الغوص والصيد والأنشطة البحرية المتنوعة.وتتميز جدة بمكونات سياحية تجمع بين العصرية والتراث، وبين الفخامة والترفيه والسياحة الشاطئية والغوص والأنشطة البحرية ذات المواصفات العالمية، كما تعد إحدى الوجهات السياحية الجاذبة للزوار من داخل المملكة وخارجها.

كانت هذه تفاصيل خبر جدة تستقطب عشاق الأنشطة البحرية والتسوق والترفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.