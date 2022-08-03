«أم القرى» تعلن مرشحي برامج البكالوريوس والدبلوم

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وبلغ مجموع الأعداد المعتمدة للقبول لعام 1444هـ 20 ألف طالب وطالبة، ونظرا للإقبال الكبير من المتقدمين على تخصصات جامعة أم القرى النوعية الجديدة بلغ متوسط النسبة الموزونة للمتقدمين 85%، وبلغت نسبة المتقدمين الحاصلين على نسبة موزونة 90% فما فوق 20% من إجمالي المتقدمين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة أم القرى أمس نتائج الترشيح على برامج البكالوريوس والدبلوم (انتظام) للعام الجامعي 1444هـ، والانتهاء من المفاضلة الالكترونية بين الطلبة المتقدمين لتأكيد ترشيح المقبولين منهم.وبلغ مجموع الأعداد المعتمدة للقبول لعام 1444هـ 20 ألف طالب وطالبة، ونظرا للإقبال الكبير من المتقدمين على تخصصات جامعة أم القرى النوعية الجديدة بلغ متوسط النسبة الموزونة للمتقدمين 85%، وبلغت نسبة المتقدمين الحاصلين على نسبة موزونة 90% فما فوق 20% من إجمالي المتقدمين.

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