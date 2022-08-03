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استعادة أراض حكومية مساحتها مليون م2 بذهبان

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- بواسطة أيمن الوشواش - استعادت أمانة محافظة جدة أراضي حكومية بمساحة تقدر بنحو مليون م2 بنطاق بلدية ذهبان، ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان الفرعية المهندس سامي العمري أن الفرق الميدانية المشتركة للأمانة بالتعاون من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعد على أرض حكومية على طريق عسفان، جرى استغلالها من قبل إحدى شركات النقل بالمباني المخالفة، التي شكلت تعديا على الممتلكات العامة.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع تمهيدا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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