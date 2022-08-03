استعادة أراض حكومية مساحتها مليون م2 بذهبان

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وأوضح رئيس بلدية ذهبان الفرعية المهندس سامي العمري أن الفرق الميدانية المشتركة للأمانة بالتعاون من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعد على أرض حكومية على طريق عسفان، جرى استغلالها من قبل إحدى شركات النقل بالمباني المخالفة، التي شكلت تعديا على الممتلكات العامة.وأشار إلى أن الفرق الميدانية تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع تمهيدا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.
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