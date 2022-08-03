551 مساعد طبيب أسنان مؤهلون للعمل بالقطاع الصحي

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وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان قدرة وكفاءة الخريجين على تنفيذ الأعمال الداعمة لطبيب الأسنان في جميع الجوانب الصحية، منها السريرية والمعلوماتية للمرضى والجوانب التقنية الأخرى التي يحتاجها مجال طب الأسنان والمرضى الذين يتلقون الرعاية في المنشآت الصحية، مبينا أن دور مساعد طبيب الأسنان محوري وحساس، وهو داعم ومعزز بشكل رئيسي لبرنامج التحول الصحي في المملكة، من خلال تنمية الصحة العامة بشكل عام وصحة الفم والأسنان بشكل خاص.ونفذ البرنامج بالشراكة مع وزارة الصحة، بهدف تأهيل قوى عاملة وطنية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، تعزيزا لبرنامج التحول الصحي في المملكة.
يذكر أن البرنامج يؤهل الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال دعم الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان، وذلك عن طريق تهيئتهم لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها بالإضافة إلى الإسهام في إجراءات طب الأسنان.
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