شكرا لقرائتكم خبر إطلاق معسكر مسار الابتكار بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مستهدفا أصحاب الأفكار الابتكارية والمشاريع الرائدة، يطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الأحد المقبل معسكر «مسار الابتكار»، لمدة 5 أيام.

ويشتمل البرنامج على ورش عمل تدريبية تخصصية في 20 ساعة ذات عمق في مفهوم ثقافة الابتكار؛ للإسهام في إثراء المعرفة لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال بالأوساط التعليمية في الجامعة، كما يسعى إلى تنمية المهارات الأساسية في مجال الابتكار بداية من مرحلة التفكير، ومرورا بمهارات التصنيع (المنتجات أو الخدمات)، وصولا إلى مرحلة الابتكار والاختراع ثم تطويرها؛ لتصبح ذات قيمة قادرة على المنافسة في السوق المحلي، وتسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية المملكة والتنمية المستدامة.

ويتضمن المعسكر المقام 3 مراحل: أولها التعرف على آليات تحديد المشكلة والقيمة المضافة وابتكار الحلول للمشاكل التي تواجه المجتمع، وتركز المرحلة الثانية على تطوير بناء فريق العمل وبناء نموذج العمل، بينما يأتي النمو والانطلاق في السوق بالمرحلة الثالثة.