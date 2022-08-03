«إثراء» يطلق برنامجه الصيفي 8 أغسطس

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ويستهدف البرنامج الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، و تمكينهم وتعزيز قدراتهم في قطاع الصناعات الثقافية، وتوسيع آفاق المعرفة بمهن الصناعة الثقافية، وتعمّق الشباب في البيئة والخبرات الثقافية والإبداعية، وتنمية الاهتمام الذاتي من خلال الإرشاد والتدريب، إلى جانب اكتساب خبرة مباشرة للعمل في مجالات اهتماماتهم؛ وتشجيعهم على إنشاء شبكة علاقات مع أقرانهم من المختصين.وسيخوض المشاركون خلال البرنامج رحلة ثقافية ذات أبعاد بيئية وإبداعية من خلال لقاء الخبراء، وتجارب التعلم التجريبية، والقيام بالزيارات الميدانية، وورش العمل وساعات العمل النظري والعملي بواقع 6 ساعات يوميا؛ حيث سيحصل (3) مشاركين بعد انتهاء البرنامج على فرصة الإسهام والمشاركة في مشاريع مختلفة لمدة عام واحد في مجالات ثقافية متعددة.
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