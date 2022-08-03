شكرا لقرائتكم خبر «إثراء» يطلق برنامجه الصيفي 8 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، في الـ8 من أغسطس الجاري النسخة الأولى من برنامج الشباب الصيفي تحت عنوان «مقدمة للقطاع الثقافي»، وذلك بمقر المركز بالظهران، ويستمر حتى الـ26 من الشهر نفسه.

ويستهدف البرنامج الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، و تمكينهم وتعزيز قدراتهم في قطاع الصناعات الثقافية، وتوسيع آفاق المعرفة بمهن الصناعة الثقافية، وتعمّق الشباب في البيئة والخبرات الثقافية والإبداعية، وتنمية الاهتمام الذاتي من خلال الإرشاد والتدريب، إلى جانب اكتساب خبرة مباشرة للعمل في مجالات اهتماماتهم؛ وتشجيعهم على إنشاء شبكة علاقات مع أقرانهم من المختصين.

وسيخوض المشاركون خلال البرنامج رحلة ثقافية ذات أبعاد بيئية وإبداعية من خلال لقاء الخبراء، وتجارب التعلم التجريبية، والقيام بالزيارات الميدانية، وورش العمل وساعات العمل النظري والعملي بواقع 6 ساعات يوميا؛ حيث سيحصل (3) مشاركين بعد انتهاء البرنامج على فرصة الإسهام والمشاركة في مشاريع مختلفة لمدة عام واحد في مجالات ثقافية متعددة.