ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بكورونا في روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

شهدت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي وبحسب وكالة ” انتر فاكس” للأنباء عن تسجيل / 14638 / إصابة جديدة بالفيروس مقارنة بـ/ 9560/ إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 18 مليونا و636 ألفا و741 إصابة ، فيما تم رصد انخفاض طفيف بحالات الوفاة بتسجيلها 43حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مقابل 48 حالة وفاة في الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة 382 ألفا و560حالة وفاة.

وبالرغم من الارتفاع للاصابات بالفيروس ، فقد أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك “روس بوتريبنادزور” في وقت سابق عن رفع كل القيود التي فرضتها سابقا في روسيا على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد. .