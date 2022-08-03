استشاري يكشف عن 6 أسباب لتورم القدمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إن ضعف القلب الشديد وتجمع السوائل في الرئتين من أسباب انخفاض ملح الصوديوم في الدم، مشيرا إلى أن انخفاضه قد يسبب “خمول، تغير الوعي، تشنج، غيبوبة”.

وأوضح في منشور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن من أسباب تجمع السوائل في القدمين (التورم): ضعف القلب، وقصور الكلى، وتليف الكبد، وبعض الأدوية، ودوالي الساقين.

ولفت النمر إلى أن فقر الدم الشديد من مسببات الخفقان وضيق التنفس وألم الصدر في النساء.