محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
نصحت إدارة الإرشاد الزراعي، بضرورة حماية الإبل من أشعة الشمس، مشيرة إلى أن تركها في أشعة الشمس يعتبر من مخالفات الرفق بالحيوان.
وقال الحساب الرسمي لإدارة الإرشاد الزراعي عبر موقع تويتر: “أخي المربي يُنصح بجعل مقداراً كافياً من الظل للإبل لتحميها من أشعة الشمس، لأن ترك الإبل تحت أشعة الشمس الحارقة بدون مظلات داخل الشبوك من الأخطاء الشائعة ويعتبر من مخالفات الرفق”.
وأشار الطبيب البيطري، محمد فهد العصاري، إلى أن البعض يظن أن الإبل كسفينة الصحراء، ولا تحتاج إلى الظل، ولكنها تحتاج إلى الظل ولا يجب تركها في أشعة الشمس.
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كانت هذه تفاصيل خبر من مخالفات الرفق بالحيوان.. “الإرشاد الزراعي” يوجه بعدم ترك الإبل تحت أشعة الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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