شيري تعلن عن أحدث منصة عالمية للطاقة Q-Power وأحدث تقنية للطاقة المتجددة PHEV

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أعلنت شركة شيري للسيارات وفي اطار الجهود العالمية للعمل على انتاج وقود خالي من الكربون عن اطلاق منصتها كيو بور للطاقة العالمية مستوحاة من العناصر الثلاثة للنجاح بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وعلم البيئة والطاقة المتجددة. وجاء هذا الاعلان لتعزيز جهود شركة شيري لتوفير اعلى معايير الراحة للمستخدمين من خلال التطور التكنولوجي و تنمية المنتجات باستخدام تقنية الطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه تسعى شيري الى تحقيق القوة القصوى والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة، وتحقق توازنا مثاليا بين هذه العناصر. في سعي مستمر لتأمين حياة ملائمة صديقة للبيئة للمستخدمين على مستوى العالم.

يمثل IQ نظام الذكاء، ويشير IQ (نظام الذكاء) إلى أن تطوير تكنولوجيا الطاقة هو خلاصة الذكاء البشري، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال القوة و السعي وراء القوة المستقبلية من قبل البشر.

وتقوم فلسفة شيري على ان علم البيئة يعكس استكشاف الطاقة المتجددة الطاقة الكهربائية، والطاقة الشمسية، والطاقة الهيدروجينية، وتسليط الضوء على السعي لتحقيق التوازن البيئي من قبل البشرية، والأنواع الجديدة الناشئة باستمرار لإنتاج طاقة متجددة وبعزم لا يتغير أبدا طورت شيري تقنيتها الهايبرد الصينية الفائقة التي تقدم القوة التقنية الرائدة ومواجهة التحديات والسعي لتحقيق التميز. وتستمر في المضي قدماً.

يتم تطبيق هذه التكنولوجيا سوبر هايبرد أولا على” تيجو 8 برو اي بلس ” السيارة النموذج. بفضل المزايا التقنية الأساسية لـ” 3 محركات و 3 تروس و 9 أوضاع عمل و 11 درجة سرعة ” ، يمكن أن يحقق تيجو 8 برو اي بلس أداء ممتازا يبلغ 100 كم من التحمل الكهربائي النقي ، و 1 لتر من الاستهلاك الشامل للوقود لكل 100 كيلومتر ، وأعلى عزم دوران 510 نيوتن متر للعلامات التجارية الصينية و 7 ثوان من 0-100 كم تسارع للدفع بعجلتين. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع تيجو 8 برو إي بلس بأنماط طاقة تكيفية تغطي جميع حالات السيارة ، بما في ذلك بدء تشغيل السيارة ، والقيادة متوسطة ومنخفضة السرعة ، والقيادة على الطرق المرتفعة ، والتجاوز ، وإشارات المرور ، والازدحام ، والقيادة على الطرق السريعة ، والقيادة لمسافات طويلة ، والقيادة على الطرق الجبلية ، والتوجيه عالي السرعة ، والجليد/الطين/الرمل والحصى ، مما يضمن أن السيارة دائما في أفضل حالة من الاهتمام بالطاقة والاقتصاد في استهلاك الوقود وتحقيق “الحل الأمثل المزدوج” الحالي لاستهلاك الوقود والطاقة. النظام الهايبرد هو الآن على مستوى الريادة في هذه الصناعة.