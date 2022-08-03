دول وهيئات خليجية وعربية ودولية ترحب بتمديد الهدنة في اليمن

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رحبت دول خليجية وعربية وعالمية، وهيئات عربية ودولية بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن اتفاق الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين.

ورحبت بقرار تمديد الهدنة كل من: سلطنة عمان، والبحرين، والكويت، والإمارات، وقطر، والأردن، والمملكة المتحدة، واليمن.

كما رحب بالتمديد كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة العالم الإسلامي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، والاتحاد الأوروبي.

وكان غروندبرغ قد أكد أن تمديد الهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول لاتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت، مشيراً إلى أنه تلقى تعليقات جوهرية من الجانبين حول ذلك.



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Source akhbaar24

