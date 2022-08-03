مران الهلال: ثنائي الفريق يواصل التأهيل.. وتدريبات تكتيكية وفنية

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واصل فريق الهلال، اليوم (الأربعاء) تحضيراته في معسكره الخارجي على فترتين صباحية ومسائية.

وأجرى لاعبو الهلال في الحصة الصباحية حصتهم التدريبية الأولى في صالة الإعداد البدني ثم فرضّ الجهاز الفني تدريبات بدنية منوعة، بينما واصل الثنائي ياسر الشهراني وعبدالإله المالكي برنامجيهما التأهيليين.

وأدى اللاعبون في الحصة المسائية تدريبات تكتيكية وفنية؛ حيث طبق المدير الفني رامون دياز عدة جمل تكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

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Source akhbaar24

