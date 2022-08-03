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واصل فريق الهلال، اليوم (الأربعاء) تحضيراته في معسكره الخارجي على فترتين صباحية ومسائية.
وأجرى لاعبو الهلال في الحصة الصباحية حصتهم التدريبية الأولى في صالة الإعداد البدني ثم فرضّ الجهاز الفني تدريبات بدنية منوعة، بينما واصل الثنائي ياسر الشهراني وعبدالإله المالكي برنامجيهما التأهيليين.
وأدى اللاعبون في الحصة المسائية تدريبات تكتيكية وفنية؛ حيث طبق المدير الفني رامون دياز عدة جمل تكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر مران الهلال: ثنائي الفريق يواصل التأهيل.. وتدريبات تكتيكية وفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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