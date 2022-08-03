استنفار لمواجهة أضرار الأمطار ومعالجة البلاغات في “فيفاء”

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المناطق_جازان يتابع محافظ فيفاء المكلف علي بن يحيى الحريصي، جهود الجهات الخدمية بالمحافظة، لرفع مستوى السلامة وإزالة الانهيارات عن الطرق، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار وصيانة الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات أمير جازان بالنيابة بمضاعفة الجهود تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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