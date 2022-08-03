برعاية 3 جهات.. “sirar by stc” و”فنتك السعودية” تقدمان باقة مخفضة لخدمة التوقيع الرقمي

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية أن “sirar by stc” و”فنتك السعودية” وقعتا اتفاقية لتقديم باقة مخفضة لخدمة التوقيع الرقمي، برعاية الهيئة والبنك المركزي والسوق المالية.

وأوضحت أن الاتفاقية تهدف لتقديم باقة مخفضة للخدمة تصل إلى 60% لدعم شركات التقنية المالية ورواد الأعمال، ودعم الابتكار وتنوع المنتجات والخدمات عبر المنصات الرقمية.

كما تهدف لتعزيز استخدام خدمات الثقة الرقمية في القطاع المالي، وتحقيق التحول الرقمي في قطاع التقنية المالية، مع رفع إسهامات الخدمات الحكومية الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق توجهات الرؤية.

وأشارت إلى أن الأثر المتوقع للاتفاقية يتضمن تقديم خدمات التوقيع الرقمي بتكلفة أقل، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين تجربة المستفيد في المعاملات الإلكترونية وتحسين البيئة التنظيمية للخدمات الرقمية وتسهيل ممارسة الأعمال.

من جانبه وصف البنك المركزي الخطوة بأنها تجسد حرصه على تطوير خدمات قطاع التقنية المالية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم القطاع.





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Source akhbaar24

