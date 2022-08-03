اخبار السعوديه

وزير الرياضة يعلق على طلب استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية

0 نشر
admin 0 تبليغ

.

المناطق_متابعات

علق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير ورئيس اللجنة الأوليمبية والبارلمبية ، على طلب استضافة المملكة لدوري الألعاب الآسيوية الشتوية 2029.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq


كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يعلق على طلب استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا