وزير الرياضة يعلق على طلب استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية

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المناطق_متابعات علق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية والبارلمبية السعودية، على طلب استضافة المملكة لدوري الألعاب الآسيوية الشتوية 2029. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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