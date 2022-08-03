106 مسارات و27 حافلة بالنقل العام في طيبة

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة المشرفة على حافلات المدينة المنورة ملامح خدمة النقل العام والمميزات التي سيكون عليها النقل العام وأهدافه مقارنة بالخدمة السابقة للنقل الترددي ومدى استفادة الأهالي والزوار بعد زيادة مواعيد ساعات الخدمة إضافة لزيادة أعداد المسارات التي وصل عددها إلى 106 مسارات، وشرعت هيئة تطوير المدينة المنورة في تنفيذ أعمال إنشاء محطات التوقف بأنواعها الثلاثة وبمواقع متعددة وذلك بمواصفات مميزة ضمن مشروع حافلات المدينة.

خدمة تجريبية

ويهدف مشرع النقل العام «حافلات المدينة» إلى زيادة استفادة أهالي المدينة المنورة وزوارها من مشاريع النقل بما يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق أهداف النقل العام في رؤية 2030، حيث يتيح النقل العام خدمة التوقف المتكرر للحافلة وخدمة المناطق الحيوية بالمدينة وربط المسارات ببعضها البعض ووجود مواعيد محددة للحافلات وتستهدف جميع سكان المدينة والزوار، حيث إن أوقات الخدمة اليومية 16 ساعة.

وانطلقت الخدمة التجريبية في أول مساراتها مطلع مارس من العام الجاري عقب توقيع العقود التشغيلية لمنظومة حافلات المدينة برعاية أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، بينما توالت العمليات التشغيلية تباعا لجميع المسارات. وتتضمن الخدمة الجديدة تشغيل 4 مسارات رئيسية، تتضمن 106 محطات توقف رئيسة وفرعية يتم تشغيلها عبر أسطول من الحافلات بمجموع 27 حافلة خلال المرحلة الحالية.

تخفيض التلوث

وتهدف الهيئة من خلال خدمة حافلات المدينة إلى تشغيل المنظومة المتكاملة للنقل بشبكة الأسطول الذي يربط المحاور الأربعة بين شمال المدينة المنورة وجنوبها، وكذلك شرقها بغربها مرورًا بالمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسة وداخل نطاق المنطقة المركزية، والإسهام في تخفيض مستوى التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات، للوصول إلى رفع جودة مشاريع النقل، بما يترجم أهداف التوسع في الخدمة ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030».