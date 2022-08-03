5528 حالة باشرها الهلال الأحمر بالمدينة

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 5520 حالة إسعافية خلال شهر يوليو من عام 2022، وكانت أعلى ثلاث حالات تم مباشرتها هي (مريض عادي) وبلغ عددها 1624 حالة، فيما حل (تصادم مروري) ثانيًا من خلال 648 حالة، وسجلت (مشاكل التنفس) 477 حالة خلال هذا الشهر.

وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول، إضافة لعدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.

وقدم فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة دوره المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية والمبادرات التطوعية، حيث نفذت الهيئة بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 3 مبادرات شارك فيها أكثر من 915 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 41370 ساعة، والتي تنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، حيث استفاد من هذه المبادرات 3200 شخص.