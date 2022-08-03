5528 حالة باشرها الهلال الأحمر بالمدينة

وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول، إضافة لعدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.
وقدم فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة دوره المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية والمبادرات التطوعية، حيث نفذت الهيئة بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 3 مبادرات شارك فيها أكثر من 915 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 41370 ساعة، والتي تنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، حيث استفاد من هذه المبادرات 3200 شخص.
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