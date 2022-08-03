الأحد انطلاق مركز كفيف الصيفي

كما ستشهد هذه النسخة إقامة أمسيات ثقافية، بالإضافة للمسابقة الثقافية التي ستقيمها الجمعية لمستفيديها ضمن فعاليات مركزها الصيفي، بهدف دعم النمو الثقافي لدى المكفوفين.
يذكر أن مركز كفيف الصيفي يشهد هذا العام إقامة عدد من المسابقات الرياضية للمكفوفين وأبرزها في كرة الهدف وتنس الطاولة، بالإضافة للألعاب الحركية المختلفة.
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