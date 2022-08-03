الأحد انطلاق مركز كفيف الصيفي

تطلق جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض «كفيف» مركزها الصيفي لهذا العام الأحد في مقرها بالرياض، والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بواقع أربعة أيام في الأسبوع، وسيستقطب 100 كفيف وكفيفة من مختلف الأعمار والفئات، حيث يشتمل المركز على برامج تدريبية وتأهيلية، كما يشتمل على فعاليات رياضية وترفيهية وثقافية.

كما ستشهد هذه النسخة إقامة أمسيات ثقافية، بالإضافة للمسابقة الثقافية التي ستقيمها الجمعية لمستفيديها ضمن فعاليات مركزها الصيفي، بهدف دعم النمو الثقافي لدى المكفوفين.

يذكر أن مركز كفيف الصيفي يشهد هذا العام إقامة عدد من المسابقات الرياضية للمكفوفين وأبرزها في كرة الهدف وتنس الطاولة، بالإضافة للألعاب الحركية المختلفة.