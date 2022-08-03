انطلاق برنامج موهبة الإثرائي ببعض المدارس

تقدم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عددا من البرامج الإثرائية الصيفية 2022، للطلاب والطالبات الواعدين بالموهبة والإبداع، يتلقون خلالها معرفة وخبرات علمية متقدمة تتحدى قدراتهم وتنمي مهاراتهم، وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها.

ويقام البرنامج خلال فترة الإجازة الصيفية التي تنفذه مدارس منارات الرياض مع نخبة من المعلمين والمدربين ذوي الخبرة، لتقديم عدد من الوحدات التي تعود عليهم بالخبرات العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية.

ومن ضمن الوحدات بالبرنامج وحدة "طبيب المستقبل" حيث قال مدرب الوحدة بلال الوديان إن طلاب هذه الوحدة يدرسون تركيب الجهاز العصبي ووظائفه وتركيب الدماغ والحواس في الإنسان، لتهيئتهم ليصبحوا أطباء المستقبل.

وتهدف وحدة "طبيب المستقبل " إلى إثراء الطلبة بمبادئ العلوم الطبية الأساسية كعلم الأحياء، وعلم التشريح ووظائف الأعضاء، وعلم الأعصاب والتعرف على الأسس العلمية القائمة على المشاهدات التي نراها في حياتنا اليومية. ويتعلمون أعضاء الحس ويبحثون في مفهوم الإدراك الحسي، ويتعرفون على أنواع الخلايا التي تكون الجهاز الحسي.

من جانبه، قال نائب رئيس البرنامج الدكتور هارون عادل، إن برنامج موهبة يسهم في توفير سواعد وطنية تغطي احتياجات التنمية ولتكون ضمن الكوادر المتميزة ذات الكفاءة العالية في سوق العمل المحلي والعالمي، وهي برامج إثرائية تُعقد في الإجازة الصيفية لمدة 3 أسابيع، وتتكون من 8 وحدات علمية و4 حقائب مهارية.