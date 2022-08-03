رسميا.. إتاحة الفرصة للطالب للحصول على أكثر من بكالوريوس

أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة رئيس المجلس وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات؛ بهدف تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعات ومراحل الدراسات العليا، ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية، ومواكبة التطورات في التعليم الجامعي ومراحل الدراسات العليا، بما يسهم في تحقيق التمايز والتنافس بين الجامعات، إلى جانب تحسين جودة مخرجات التعليم، ويتواءم مع متطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل المستقبلي.

وتمنح اللائحتان صلاحيات واسعة للجامعات في الإجراءات الأكاديمية، وفق إطار عمل مؤسسي مرن وحوكمة تتماشى مع أفضل الممارسات في الجامعات العالمية، بما يحقق التناغم والتكامل في الأدوار المتدرجة في الاختصاصات والمسؤوليات، إلى جانب تعزيز كفاءة الجامعات في الأداء والإنجاز ويضمن استدامة فاعليتها، إذ شارك في إعداد اللائحتين عدد من الجامعات والمختصين، إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية.

وتحقق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية العديد من المكتسبات للجامعات والطلبة، حيث تسهم في إيجاد نظام دراسي مرن يتيح للجامعات اختيار النظام الدراسي المناسب، وصلاحية تغيير المدة الزمنية للفصل الدراسي أو المستوى أو السنة الدراسية بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات، وإتاحة الفرصة للطالب للحصول على أكثر من شهادة بكالوريوس، وإتاحة تقديم نظام تقديرات مختلف ومتوافق مع الممارسات المتبعة في الجامعات العالمية الرائدة، وكذلك دعم استقطاب الجامعات للطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين، وإقرار برامج مشتركة بين الجامعات ومؤسسات التعليم الخارجية، واعتماد أنماط تعليم مختلفة، إضافةّ إلى تسريع الرحلة التعليمية للطالب في المرحلة الجامعية، وإمكانية احتساب المقررات المعادلة ضمن المعدل التراكمي للطالب، ومنح الطالب الذي لم يكمل متطلبات البكالوريوس درجة الدبلوم في تخصصه.

وتتيح اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات استحداث برامج مشتركة بين الجامعات داخل المملكة أو خارجها، وكذلك تمكّن الطالب المسجل في برنامج الدراسات العليا من الحصول على درجة علمية أقل من البرنامج الأكاديمي المسجل به، وتمنح الطالب فرصة الالتحاق ببرنامجين للمرحلة نفسها في وقت واحد أو مرحلة سابقة، وإصدار وثيقة تخرّج معتمدة من مؤسستين تعليميتين بينهما برنامج مشترك، إلى جانب إمكانية احتساب المقررات المعادلة الداخلية والخارجية ضمن المعدل التراكمي للطالب.

يُشار إلى أنه سيتم العمل بلائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، ابتداء من بداية العام الدراسي القادم 1444هـ.