محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام
تُشهر وزارة التجارة، مساء اليوم (الأربعاء)، بمعرض باع سيارة مغشوشة مخالفة للمواصفات والمقاييس.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبدالرحمن الحسين، أنه صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالدمام في حق المعرض، نص على إغلاقه، وسجن صاحبه لمدة شهر، وغرامة مالية 50 ألف ريال.
أخبار قد تهمك
وأضاف أن الحكم تضمن أيضاً استرجاع السيارة، وإعادة قيمتها للمستهلك، بالإضافة إلى التشهير.
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تشهر بمعرض قام ببيع سيارات مغشوشة بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.