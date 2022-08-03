التجارة تشهر بمعرض قام ببيع سيارات مغشوشة بالدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

تُشهر وزارة التجارة، مساء اليوم (الأربعاء)، بمعرض باع سيارة مغشوشة مخالفة للمواصفات والمقاييس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبدالرحمن الحسين، أنه صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالدمام في حق المعرض، نص على إغلاقه، وسجن صاحبه لمدة شهر، وغرامة مالية 50 ألف ريال.

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وأضاف أن الحكم تضمن أيضاً استرجاع السيارة، وإعادة قيمتها للمستهلك، بالإضافة إلى التشهير.