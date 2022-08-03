لماذا يحدث ضغط الأذن بالطائرة.. وكيف تتخلص منه؟.. الصحة توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الطائرة عن الأرض أحياناً يسبب شعور مزعج في الأذن، مشيرة إلى وجود 5 طرق للتخلص منه.
وأوضحت الصحة أن ضغط الأذن هو انزعاج مؤقت في الأذن أثناء رحلة الطيران، ويحدث بسبب التغير السريع في الارتفاع الجوي مما يرفع ضغط الهواء داخل الطائرة.
وبينت أن طرق الوقاية منه، تكون عبر المضغ والبلع أثناء الإقلاع والهبوط، وتجنب النوم أثناء الإقلاع والهبوط، وعدم السفر بالطائرة في حالة الإصابة باحتقان الأنف أو الجيوب الأنفية، واستخدام مزيلات الاحتقان قبل السفر بـ 30 دقيقة على الأقل.
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